Помните, раньше в учебниках по математике были ответы на последней странице? Ну, то есть ты решаешь-решаешь сам, а получив ответ, можешь убедиться, что он правильный.

Жизнь - это урок, к которому нет учебника, и уж тем более в нем нет

правильных ответов. Точнее они есть, но у каждого - свои.

Это выступление поможет их найти… Подскажет путь. Считайте, что это шпаргалка, которая поможет сдать главный жизненный экзамен по предмету «Счастье».

Ольга Савельева - популярный блогер с аудиторией более 400 тысяч человек, автор бестселлеров «Попутчица», «Ну Мааам» и самого известного романа – «Апельсинки», первый тираж которого был распродан на стадии предзаказа и победил в номинации «Лучшая художественная книга» по версии OZON в 2018 году.