Школа — традиции, современность

Выставка работ преподавателей и учащихся ДШИ им. В.И. Воробья (г. Мончегорск), посвященная 50-летию со дня создания школы

Высокий уровень подготовки позволяет выпускникам успешно сдавать экзамены и обучаться в престижных высших учебных заведениях России и за рубежом. Среди выпускников школы — успешные художники, дизайнеры, архитекторы, модельеры, ювелиры, артисты и преподаватели.

В Детской школе искусств им. В.И. Воробья сложились хорошие традиции в освоении техник печатной графики, которые были заложены основателем — Владимиром Иосифовичем Воробьем, выпускником Ленинградского института живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, посетителем мастерской графики народного художника СССР А.Ф. Пахомова, в совершенстве владевшим техникой линогравюры.

В экспозиции в том числе представлено 15 черно-белых и цветных линогравюр художника.