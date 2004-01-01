Школа – городу

В экспозиции будут представлены работы учащихся художественного отделения Детской школы искусств г. Кировска, посвящённые 90-летию города, основанного в 1931 году. Спустя год, в городе, тогда носившем имя Хибиногорск была открыта Вечерняя рабочая консерватория, ставшая впоследствии Детской школой искусств, получившей имя Александра Семёновича Розанова, Ленинградского музыканта и композитора, жившего и работавшего в Кировске в 30-х годах.

В экспозицию вошли работы юных художников, посвящённые будням и праздникам любимого города.