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Школа – городу

Выставка работ юных художников

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены работы учащихся художественного отделения Детской школы искусств г. Кировска, посвящённые 90-летию города, основанного в 1931 году. Спустя год, в городе, тогда носившем имя Хибиногорск была открыта Вечерняя рабочая консерватория, ставшая впоследствии Детской школой искусств, получившей имя Александра Семёновича Розанова, Ленинградского музыканта и композитора, жившего и работавшего в Кировске в 30-х годах.
В экспозицию вошли работы юных художников, посвящённые будням и праздникам любимого города.

Художественный музей
c 6 октября по 24 ноября

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