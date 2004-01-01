Юлия Боднарюк – молодой талантливый автор, член литературного объединения при Мурманской писательской организации. Номинант и лауреат ряда литературных премий, в том числе литературной премии Губернатора Мурманской области имени К. Баёва и А. Подстаницкого, независимой литературной премии «Мурманский берег».

Произведения Юлии публиковались в российских и региональных литературно-художественных альманахах и журналах. В 2015 году вышел в свет ее первый роман «Перебежчик». Второй роман – «Вираж» опубликован в 2019 году.

«Шестой этаж без лифта» – третья книга литератора. Название сборнику дала одноименная история. Как пишет в своем блоге Юлия: «Эта история – и в процессе написания, и, когда уже была закончена, – неожиданно повлияла и на автора. Даже Мурманск теперь мне кажется другим – более загадочным, интригующим, словно прячет карту в рукаве».

Также в сборник вошли рассказы «Наименьшие потери», «Ковент-Гарден», «На последний франк», «Кот», «Одно из двух» и «Серый гусь над Женевским озером». Книга издана на средства гранта Губернатора Мурманской области на издание произведений писателей Мурманской области, способствующих сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Представит новую книгу читающей публике ее автор – Юлия Боднарюк. Поздравить литератора с замечательным событием придут друзья, коллеги, поклонники и ценители художественного слова.