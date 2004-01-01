Шепот сентября

Мастер-класс по изготовлению открытки с использованием сухоцветов.

Участники мастер-класса научатся делать уникальные открытки, которые декорированы сухоцветами — натуральными растительными материалами, высушенными особым способом. Они придают шарм и декоративность любому изделию.

Во время мероприятия опытный флорист и преподаватель цветочного клуба AVGUST научит гостей тонкостям и секретам работы с сухоцветами, расскажет, как правильно выбирать самые красивые и подходящие для работы материалы, а также, какой уход потребуется, чтобы интерьерные украшения радовали как можно дольше.















