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Шепот сентября

Мастер-класс по изготовлению открытки

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События: Мастер-класс.

Мастер-класс по изготовлению открытки с использованием сухоцветов.

Участники мастер-класса научатся делать уникальные открытки, которые декорированы сухоцветами — натуральными растительными материалами, высушенными особым способом. Они придают шарм и декоративность любому изделию.

Во время мероприятия опытный флорист и преподаватель цветочного клуба AVGUST научит гостей тонкостям и секретам работы с сухоцветами, расскажет, как правильно выбирать самые красивые и подходящие для работы материалы, а также, какой уход потребуется, чтобы интерьерные украшения радовали как можно дольше.








Цены

300 руб.

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