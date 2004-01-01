Шедевры мировой литературы на языках мира

Выставка посвящена знаменитым книгам всех времен и народов на разных языках мира

Среди них – английский и испанский, карельский и немецкий, нидерландский и норвежский, польский и португальский, сербский и турецкий, украинский и финский, французский и чешский, шведский и эсперанто.

Среди известных изданий – «Калевала», «Ромео и Джульетта», «Анна Каренина», «Преступление и наказание», «Собор Парижской Богоматери», «Пер Гюнт», Маленький принц», «Над пропастью во ржи» и многие другие.