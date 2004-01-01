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Сезоны Современного Искусства

Выставка участников проекта

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События: Выставки.

В экспозицию войдут работы обоих курсов – будет представлено более 20 работ различных направлений и техник.

«Сезоны Современного Искусства» – проект, на котором молодые люди «с улицы» в возрасте от 18 до 35 лет, изучают основные направления современного искусства, пробуя себя в них. Особенностью проекта является отсутствие в группе отношений «учитель — ученик» – на каждой из встреч куратор и участник проекта становятся равными соучастниками в понимании и интерпретировании произведений искусства, высказывая собственные мнения и выражая эмоции от увиденного.

Художественный музей
c 15 мая по 25 июля

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