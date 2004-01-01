В экспозицию войдут работы обоих курсов – будет представлено более 20 работ различных направлений и техник.

«Сезоны Современного Искусства» – проект, на котором молодые люди «с улицы» в возрасте от 18 до 35 лет, изучают основные направления современного искусства, пробуя себя в них. Особенностью проекта является отсутствие в группе отношений «учитель — ученик» – на каждой из встреч куратор и участник проекта становятся равными соучастниками в понимании и интерпретировании произведений искусства, высказывая собственные мнения и выражая эмоции от увиденного.