Северные Морозы

В предновогодние дни терем Мороза Поморовича откроет свои двери для гостей, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.



Запланирована праздничная программа для детей и взрослых.



"В Умбу приедут легендарные персонажи из разных муниципалитетов Заполярья – Апатитов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Полярных Зорь, Ловозера и других уголков Кольского Севера. К празднику также присоединится молодой удалец Морозец-Паккайне из карельского Олонца", - говорится в сообщении.



11 декабря фестиваль откроет шествие Морозов.



В 13:00 сказочные персонажи выйдут из леса, пройдут по Умба-мосту и лично поприветствуют всех гостей. После этого волшебники продолжат свой путь к месту проведения основных мероприятий на санном поезде, где пройдет театрализованное праздничное действо "У ледяного костра".



Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы, пройдет ярмарка и фотосессия. Финалом первого дня фестиваля станет зажжение огней на новогодней елке, морозная дискотека и фейерверк-шоу.



До 19 декабря Терем Мороза Поморовича будет открыт для посещения жителями и гостями Заполярья. Подробная информация о времени проведения фестиваля, программе мероприятий и записи на посещение Терема доступна в группе организаторов мероприятия.