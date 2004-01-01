27-28 июля 2024 года в Печенгском районе Мурманской области, в поселке городского типа Никель пройдет яркое событие, которое надолго запечатлится в нашей памяти – фестиваль «Северный Ветер - 2024».

Это не просто культурно-спортивный фестиваль, а настоящий праздник спорта, культуры, единства и энергии! В рамках подготовки к фестивалю мы приглашаем всех любителей активного образа жизни, жаждущих зрелищных спортивных соревнований и незабываемых культурных впечатлений, принять в нем участие.

В дни фестиваля пройдут самые настоящие соревнования - захватывающие отборочные и финальные игры по пляжному волейболу и баскетболу 3х3, а также соревнования по САП-серфингу.

Мы призываем вас собрать команды единомышленников и принять вызов, показав свой спортивный дух и стремление к победе. Все участники финальных игр получат ценные призы. Эти призы будут напоминать о вашей славной победе.

А для тех, кто не любит состязаться, но желает окунуться в атмосферу праздника, будет организована насыщенная культурная программа.

Вас ждут выступления экспертов и лекторов, вкусная уличная еда, развлечения для детей и взрослых, мастер-классы по различным дисциплинам, участие в сессиях йоги и обучение САП-серфингу, свободное катание на досках, громкая музыка и многое другое.

«Северный Ветер - 2024» — это фестиваль для всех возрастов и увлечений. Он объединяет людей разных интересов и дает возможность зарядиться эмоциями, весело провести время и с размахом отпраздновать наше общее культурное и спортивное наследие.

«Северный Ветер - 2024» – это событие, которое нельзя пропустить. Присоединяйтесь к нам, заряжайтесь энергией Севера и создавайте яркие воспоминания вместе!