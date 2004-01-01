Северный цифровой путь – тема пятого международного фестиваля Инверсия и одноименная групповая выставка художников Северо-Западного региона России. Концепция проекта переосмысляет новые социальные, культурные и экономические отношения в Арктике и предлагает новую идею северного региона как интеллектуального порта и творческого центра, в котором художники – это новые танкерные и транспортные суда, художественные исследования – это новые энергетические ресурсы, облачные хранилища – это новые гавани и мировые порты.

По результатам работы экспертного совета были отобраны художники:

Мария Тимофеева (видео-арт, полевые записи г.Воркута), Сергей Сурменко (графический дизайн, комиксы г.Архангельск), Юрий Шачнев (видео-арт, саунд-дизайн, каллиграфия г.Мурманск), Елена Попова (саунд-арт, г.Санкт-Петербург), Ольга Данилова (графика, линогравюра г.Кировск), Мария Ермоленко (фотография, site-specific инсталляция, 3D графика, скульптура)

Выставка «Северный цифрой путь» проходит при поддержке Фонда Михаила Прохорова и Президентского фонда культурных инициатив.