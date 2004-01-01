Кинофестиваль приближается. Какие сюрпризы ждут зрителей?

Четыре популярных сериала на большом экране,

Восемь полнометражных фильмов,

Мощная программа документального кино,

Встречи с известными режиссёрами и продюсерами,

Мастер-классы для тех, кто хочет работать на киноплощадке,

Розыгрыши фестивальных толстовок и билетов на открытие и закрытие кинофестиваля.

Все это ждёт мурманчан на международном кинофестивале «Северный характер» 14 – 20 ноября. Каждый год международный кинофестиваль «Северный характер» преподносит мурманскому зрителю сюрпризы. Не обойдется без них и в этот раз.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Впервые в конкурсной программе фестиваля будут сериалы. Причем, целых четыре. Полнометражных фильмов тоже будет много – восемь! Надеемся, мурманчанам особенно понравится, что часть этих фильмов снималась в нашем регионе. Это сериалы «Везет» (16+), «Полярный» (16+) и фильмы «Велга» (18+) и «На выдохе» (16+).

Кто-то узнает родной двор, а кто-то будет искать в кино себя, если снимался в массовке или даже в роли актера второго плана.

ФИЛЬМЫ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ

Фильмом открытия кинофестиваля станет документальный фильм «Арктик-джаз» (16+) – о мурманском джазовом фестивале. А картина «На выдохе» будет представлена как фильм закрытия. Действие происходит в Мурманске, и большая часть кадров снималась в нашем городе.

ГДЕ ПРОЙДУТ ПОКАЗЫ?

Показы полнометражных фильмов и первых серий сериалов начнутся уже с 16 ноября в кинотеатре "Мираж Синема" (Мурманск Молл). Вход свободный, но на фильмы открытия и закрытия – по приглашениям. Программу мы опубликуем позднее.

Короткометражные и документальные фильмы из конкурсной программы можно будет увидеть в дни фестиваля – с 14 по 20 ноября в мурманских музеях и библиотеках. А основные показы пройдут в областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова – в фестивальном зале и в малой гостиной. ДК станет второй главной площадкой кинофестиваля. А всего таких площадок будет 15, включая уличный кинотеатр на площади Пять Углов.

СТРАНЫ И ЖЮРИ

Страны, которые будут участвовать в конкурсной программе: Россия, Иран, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Швеция. Есть работа из Испании, созданная совместно с Россией.

Международное жюри в этом году представлено в самом большом составе – в количестве 10 человек. Председателем жюри будет Галина Адамович - член Белорусского Союза кинематографистов. Неоднократный участник, призер и член жюри международных кинофестивалей. Также в жюри будут представители Швеции, Армении, Сербии и России, двое – из Мурманска.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Для тех, кто мечтает снимать документальное кино, организаторы подготовили большую образовательную программу. «Мастерская документального кино» будет состоять из шести мастер-классов. Их проведут члены жюри, а также московские документалисты Елена Васюкова и Дарья Хренова.

Отдельный мастер-класс планируют провести представители кинокомпании «1, 2, 3 продакшн», которая снимала сериал «Полярный». Киноделы заинтересованы в местных специалистах, которые умеют работать на киноплощадке. Для их обучения в рамках фестиваля кинокомпания проведет в Мурманске кинолабораторию.

На фестивале обещает быть режиссер Иван Твердовский, который снимает в Печенгском районе фильм «Кликушество». На один день он приедет в Мурманск, чтобы поучаствовать в фестивале и представить северянам работы мастерской своих выпускников.

ПРЕМЬЕРЫ МУРМАНСКИХХ АВТОРОВ

И еще один сюрприз – на фестивале будут премьеры фильмов мурманских авторов. Это короткометражные фильмы и документалки выпускников киношкол «Печенгафильм» и «Нордфильм» - «Севером согретое сердце» (12+), «Простите, дядя Дима» (16+), «ХроНИКИ» (6+), «Цена вопроса» (0+). Также мы покажем фильмы мурманчан, получившим на съемки гранты регионального минкульта – «Капитан и Пинагор» (0+), «Аэронавты» (12+).

КАК ПОПАСТЬ?

Вход на все мероприятия свободный. На открытие и закрытие кинофестиваля – по приглашениям. На мастер -классы – по предварительной записи.

Посмотреть программу фестиваля можно на сайте. Там можно найти список всех работ, попавших на конкурс, а также фильмов, которые будут представлены вне конкурса. Подробную информацию о фестивале можно найти в группе.

Поддержка фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Президентский фонд культурных инициатив, правительство Мурманской области в лице Министерства культуры Мурманской области.