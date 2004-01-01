В Областной научной библиотеке продолжаются показы фильмов киномарафона Арктического кино. Из коллекций международных кинофестивалей «Северный Характер» 2021 и 2022 гг. составлены пять киносеансов короткометражных и документальных фильмов, которые будут показаны с сентября по ноябрь.

24 сентября зрители увидят все пять программ!

Сеанс№1 «Семейная программа», 13.00-14.00

Короткометражный фильм «Дети Арктики», 24 мин., 0+

Центр «Арктические инициативы», г. Москва.

Сценарист, режиссер - Оксана Александрова.

Звукорежиссер, анимация - Антон Гусев.

Мультфильм про жизнь северных народов. Главные герои мультика – Дикий северный олень, полярный Мишка, Аня и Витя – путешествуют по тундре и познают мир.

Короткометражный фильм «Нереида – Дети войны 2», 11 мин., 6+

«Нереида», г. Мурманск, Сценарий – проект «Нереида».

Режиссеры – Алексей Роговой, Руслан Мавлютов.

Продолжения первой части «Нереида - Дети Войны». Действие картины происходит в прифронтовом Мурманске и погружает зрителей в атмосферу военного прошлого. Великая Отечественная Война показана глазами детей – очевидцев героической обороны Заполярья.

Короткометражный фильм «Заика», 23 мин., 6+

Татьяна Ра, г. Москва, Сценарист - Мария Елагина.

Режиссер - Татьяна Ра.

Ванечке 7 лет, он волшебник и друг бракованного Зайки, но его родители всерьез обеспокоены странным поведением мальчика, переживают из-за его нежелания общаться со сверстниками, а также его недуга: сильного заикания.

14.00-15.00 Сеанс№2

Документальный фильм «Краткое пособие по воспитанию тюленей», 52 мин., 6+

«Продюсерский центр «Молодежные инициативы», г. Москва.

Сценарист, режиссер - Владимир Марин.

Создатели центра спасения тюленей, Вячеслав и Елена – и подумать не могли, что однажды в их семье, помимо маленькой дочки, вдруг объявится «ребенок с ластами». Тюлень Крошик неоднократно не хотел расставаться со своей новой семьёй.

Короткометражный фильм «Эксперт», 6 мин., 16+

Частное лицо Галина Масленникова, г. Москва.

Сценаристы - Галина Масленникова, Рагим Джафаров.

Семен Семеныч –«диванный» эксперт. Он знает все: как управлять страной, как использовать ее ресурсы, что полезно есть и как поступать с женщинами. Но однажды к нему приходят спецслужбы и позволяют воплотить свои советы в жизнь.

15.00- 16.00 Сеанс №3

Документальный фильм «Царь горы», 49 мин., 12+

Студия Волшебная гора, г. Москва.

Сценарист – Дарья Хренова.

Миша Драмберг и Женя Анучин из группы «Экология мысли» находят на свалках предметы, которые фантастически звучат. Музыканты намерены разобраться, какими способами люди могли бы избавиться от пластика?

Короткометражный фильм «Нина и Валдай», 10 мин., 12+

«Иствуд айдженси», г. Москва.

Сценарист, режиссер - Инна Будникова.

Оператор - Олег Холявко- Гришин.

Звукорежиссер - Владимир Суржан.

В семье погибает старший сын при падении с коня. Отец и мать замыкаются на своём горе. Немая Нина проводит время с конем Валдаем, спасаясь от одиночества и тоски. Боясь потерять и дочь, отец хочет убить животное.

16.00- 17.30 Сеанс№4

Документальный фильм «Повелитель времени», 44 мин., 6+

Телекомпания «Голд медиум», г. Москва.

Сценарист, режиссер - Евгений Безбородов.

Оператор - Михаил Овсянников.

Звукорежиссер - Андрей Жучков.

Через тернии к звездам. В этих словах - вся жизнь и судьба Николая Козырева, ученого-астрофизика, автора теории времени. Николай Козырев был арестован в 1937 году. А в 42-м приговорен к расстрелу. И в этот момент время остановилось...

Документальный фильм «Спасти и сохранить», 26 мин., 12+

Дальневосточная киностудия, г. Хабаровск.

Сценарист, режиссер, оператор - Альберт Самойлов.

Документальный фильм о проблеме сохранения популяции дальневосточного аиста

в Японии и о совместной работе ученых России и Японии по спасению этих краснокнижных птиц.

Короткометражный фильм «Достоевский и свитер», 7 мин., 6+

«Продюсерский центр «Северный Характер», г. Мурманск.

Сценарист – Светлана Солдатова.

Режиссер – Екатерина Мавлютова.

Оператор – Сергей Пашков.

Звукорежиссер – Сергей Арсентьев.

История о переводе с норвежского на русский забавного стихотворения Хеннинга Хаулида Верпе про свитер и его веселую и одновременно трагическую судьбу. Перевод этого стихотворения сделала мурманчанка Алла Матюх – участница конкурса «АрктикЛирика» - человек с ограниченными возможностями, но безграничного таланта. Она и сыграла главную роль в фильме.

18.00- 19.00 Сеанс №5

Документальный фильм «Земля Кереков», 26 мин., 6+

Этнографическое Бюро Студия, г. Екатеринбург.

Сценарист, режиссер, оператор - Иван Головнев.

Кино-эссе о Кереках – древних жителях Арктики, самом малочисленном народе России.

Документальный фильм «С надвинутым на глаза небом», 12+

Благотворительный фонд «Антон тут рядом», г. Санкт-Петербург.

Сценарист, режиссер - Алексей Сизов.

Оператор — Мария Бережная.

Звукорежиссёр — Анатолий Воронов.

Продюсер - Марина Шаньгина.

«Антон тут рядом» - так называется благотворительная организация в поддержку людей с аутизмом, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году. Как бы невероятно это ни звучало, в ней есть одноименный оркестр, состоящий из людей с расстройствами аутистического спектра. Они играют музыку на стыке джаза, рока и электроники, которую часто называют духовным фри-джазом. Выступления оркестра волной обрушиваются на публику. Он звенит, гремит, шумит, наполняет энергией все вокруг. Фильм — это попытка поставить музыку на паузу и посмотреть, как она рождается.

Короткометражный фильм «Последняя иллюзия», 15 мин., 6+

Частное лицо Владимир Фекленко, г. Москва.

Сценарист, режиссер – Владимир Фекленко.

Россия. 1910 год. Некогда известный фокусник Арсений Вильский утратил свою популярность и влачит жалкое существование бродячего циркача. Собрав оставшиеся силы, он готовится к выступлению, к исполнению своей последней иллюзии.