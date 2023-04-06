Северная палитра" приглашает
Выставка живописи и графики
Выставка живописи и графики
"Северная палитра " - коллектив, возникший в 2020 году. В него вошли художники, занимающиеся в изостудии для взрослых при Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея, под руководством Советниковой Надежды Михайловны.
Это мастера: Вера Хохлова, Екатерина Сорокина, Ирина Березина, Ирина Гусейнова, Лариса Талаш, Светлана Шундева и Анна Куликова.
Участницы работают в различных техниках – это масло, гуашь, пастель, акварель, а также выполняют декоративно-прикладные работы.
Коллектив молодой, но уже участвовал в 2021 и в 2022 году в областных выставках любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства при Доме ремёсел.
Клуб «Северная палитра» - это коллектив единомышленников, основой которого является дружба и безграничная любовь к искусству!
Выставка работает с 04.03 по 06.04.2023 г.
Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.
Торжественное открытие выставки состоится 10 марта в 17:00
Телефон для справок – 8 (8152) 56-02-64;
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