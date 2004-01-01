Ольга окончила театрально-декорационное отделение Екатеринбургского художественного училища имени Шадра, факультет искусствоведения и культурологии Уральского Государственного Университета имени Горького (ныне УрФУ им. Ельцина).

В 2012 году переехала в город Мурманск. Как и многих художников с первых дней север очаровал Ольгу своей суровой красотой, ее бескрайними просторами с бесчисленными озерами и сопками, сказочным изобилием ягод и грибов!

С января 2017 года автор работает в Драматическом театре Северного флота. Ольга Цылёва исполняет обязанности не только художника-декоратора, бутафора, дизайнера и оформителя, но и художника-постановщика в таких спектаклях, как «Ловушка для одинокого мужчины», «Пигмалион», «Под одной крышей», «Ботинки на толстой подошве».

На выставке «Север вдохновляет!» зрители увидят живописные и графические работы, созданные автором за последние 10 лет.

Все эти произведения о городе и северной природе Кольского края.