Север: легенда и быль

Говоря о литературных жанрах, выделяют «северный детектив» и «северную фантастику». Художественная литература на выставке посвящена в первую очередь Кольскому Северу, шире – Русскому Северу и, наконец, Северу как общемировому понятию. Вы найдете здесь прозу и поэзию, исторические романы, фантастику и детективы, литературу для детей и подростков и даже комиксы.

Разрушенный фугасками, с пустырями пепелищ, с единственным автобусом... Таким предстает наш город в сборнике рассказов Бориса и Николая Блиновых «Мурманск – Ориноко». Глазами мальчика Гриши Новоселова мы видим военный и послевоенный Мурманск. Гриша рассказывает о своей семье, о младшем брате, о друге, о людях, которые стойко вытерпели все беды, но остались добрыми и верными. Читая эту книгу, вы обретете новых друзей, очистите душу и влюбитесь еще больше в самый северный город – Мурманск.

Роман-трилогия Дмитрия Коржова «Мурманцы» повествует о жизни трех поколений мурманчан в ключевые эпохи: гражданскую войну, Великую Отечественную и «оттепель» 60-е годов прошлого века.

Жизнь человека может быть и заурядной, и очень интересной – все зависит от угла зрения и от того, кто рассказывает историю. Москвичке Светлане Комраковой, чье детство прошло в Мурманской области, удалось превратить историю своей жизни в увлекательный роман «Полярный – Москва». Классический сюжет «Детство, отрочество, юность, первая любовь» приобретает черты прустовского «утраченного времени»: каждая деталь, оттенок чувства выписаны психологически верно. Невозможно не сопереживать главной героине, ее простым, но глубоким чувствам, нехитрым драмам и трагедиям – всему тому, что делает каждую жизнь неповторимой, удивительной, бесценной.

Поэт, прозаик и журналист из Оленегорска Александр Рыжов пишет детективы под псевдонимом «Руж». Читатели называют его произведения «эстетскими», отмечают владение словом, оригинальный сюжет, ярких персонажей, образный и емкий стиль, соединение в детективе истории и фантастики, юмора и любовной линии. Книга «Зов Полярной звезды» Александра Ружа (Рыжова) удостоена премии «Русский детектив» в области литературы и кино за 2021 год в номинации «Открытие года».