Север и не только

Наш земляк, мурманчанин, Андрей Николаевич Чепурнов свой рабочий и творческий путь начал в СССР: на советское время пришлись его учеба в Ивановском Государственном университете, служба в армии, работа в ПИНРО. И даже начало службы в Комитете государственной безопасности в должности эксперта-криминалиста.

В начале 90-х годов Андрей Николаевич освоил новую военную профессию, так как распад страны поставил перед людьми в погонах новые задачи: разгул преступности, экстремизма и терроризма, войны на окраинах страны. За службу в подразделении специального назначения он был награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени с мечами», орденом «За военные заслуги».

После тяжелой боевой травмы оставался в строю до 2011 г.

Нынче Андрей Николаевич – подполковник в отставке, военный пенсионер.

По счастливому стечению обстоятельств его служебные навыки совпали с хобби, он - профессиональный фотограф.

Не умея сидеть без дела, автор всегда находит для себя увлечения: туризм, рыбалка, коллекционирование, дайвинг, строительство дома и даже моделирование парусных судов эпохи позднего средневековья.

С детства имея склонность к изобразительному искусству, последние два года, на очень серьезном уровне, увлёкся живописью. Первые свои шаги делал самостоятельно, потом были интернет-уроки и семинары. Растущее мастерство и высокая требовательность к себе привели А.Н. Чепурнова в поисках профессиональных навыков в студию «Хороший тон», а позднее на курсы для взрослых Детской художественной школы.

Надежда Григорьевна Чепурнова работает в Центре гигиены и эпидемиологии в Мурманской области и, по сути, является ветераном службы санэпиднадзора.

Своего будущего мужа Андрея Николаевича она встретила в Ивановском Государственном университете. Именно там началась история их семьи.

А потом судьба преподнесла неожиданный поворот: мужа пригласили на работу в органы государственной безопасности. Обычные для мирного времени заботы и хлопоты жены офицера длились недолго: её Андрей подал рапорт на перевод в спецназ ФСБ. В семью пришли изматывающие, мучительные ожидания и невозможность узнать, где он, что с ним, и когда вернется…

Весь этот путь, всю свою «Войну и Мир» супруги Чепурновы прошли вместе, растя и сберегая детей и тепло своего дома. Сегодня они счастливые папа и мама и заботливые бабушка с дедушкой. Дети уже оперились и вылетели из гнезда, и теперь немалая часть дома Чепурновых представляет собой цех. Здесь соседствуют две мастерские: Андрея и Надежды, которая давно уже в путешествия берет личный фотоаппарат и ловит собственные кадры, а свободное домашнее время посвящает изготовлению замечательных украшений. Ёлочные шары, пасхальные яйца, вышивки и оригинальная бижутерия, сделанные Надеждой Григорьевной, полны душевного тепла, утончённого вкуса и гармоничной изысканности.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22, зал № 1.