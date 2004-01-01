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Север через Visual Art

Встреча со специалистом по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского художественного музея

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События: Встреча.

Увлекаетесь искусством и творчеством? Тогда вам на «Север через Visual Art»!

Приходите в филиал № 4 Центральной городской библиотеки на встречу со специалистом по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского художественного музея, идейным вдохновителем "Сезонов Современного Искусства в Мурманском областном художественном музее", Духно Степаном Никитичем!

Погрузитесь в историю Мурманского художественного музея, откройте новые и интересные факты об истории союза художников Заполярья и первых выставках в нашем городе.

По адресу: ул. Октябрьская, 21

Город Мурманск
22 сентября
13:00

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