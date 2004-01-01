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Север

Выставка работ Оксаны Свинар

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События: Выставки.

Оксана Свинар родилась в 1982 году в г. Ижевске. Любовь к рисованию проявилась еще в раннем детстве. В 2007 году переехала в Мурманск. Вдохновившись природой Кольского Заполярья, почувствовала непреодолимое желание писать и впервые попробовала масляную живопись. На выставке представлено 25 картин. Все работы живые и индивидуальные, каждая имеет свою историю и характер. В последнее время художница использует так называемый "интуитивный" способ рисования. Изначально данная методика применялась не в сфере искусства, а в психологии.

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