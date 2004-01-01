Сергей Рахманинов: я — русский композитор…
Выставка из собрания Российского национального музея музыки, Москва
Выставка из собрания Российского национального музея музыки, Москва
Выставка посвящена 150-летию со дня рождения композитора и акцентирует внимание на деталях – интересных моментах биографии, истории создания известных и малоизвестных сочинений, знакомит с редко экспонируемыми документами.
Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов. Необычное дополнение – записи радиопередач не имеющего аналогов в мире мультимедийного проекта «Экспомузыка», который реализован на сайтах радиостанции «Орфей» и Российского национального музея музыки.
Выставка к 155- летию со дня рождения писателя
Выставка работ художника