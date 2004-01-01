Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Сердце на палитре». Живопись Владимира Корбакова (1922-2013) из собрания Вологодской картинной галереи.

Владимир Николаевич Корбаков – вологодский художник, живописец, член Союза художников СССР, народный художник России, действительный член Академии художеств.

Творчество Владимира Корбакова – одно из наиболее ярких проявлений традиций и тенденций современного развития изобразительного искусства Вологодского края. Его творчество впитало многие существенные черты стилистики отечественной живописи второй половины XX века. Почти полвека искусство Корбакова находилось в центре внимания коллег-художников, искусствоведов и коллекционеров.

Художник работал в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, занимался графикой, рисунком, акварелью. В экспозицию выставки войдет множество портретов современников, друзей и коллег. Владимир Николаевич часто писал городские пейзажи родной любимой Вологды, подчеркивая красоту самобытной архитектуры. Автор уделял внимание и натюрмортам – красоте окружающих нас вещей.