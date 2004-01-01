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Семья Персеев

Выставка работ из собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций

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События: Выставки.

В экспозиции будет представлена серия линогравюр Михаила Кирина (1932 – 2007), посвященная первому советскому научно-исследовательскому судну «Персей» и его «потомкам», вошедшим в историю изучения морей Арктического бассейна силами Плавучего морского научного института (ныне — ПИНРО). Исследования ученых «Персея» легли в основу изучения морей Северного Ледовитого океана.

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