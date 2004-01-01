Семейка Краузе

В самом центре районного городка, в элитной парковой зоне стоит старинный особняк – родовое гнездо семьи Краузе. В нем живут две милые тетушки – Грета и Роза Карловны - потомственные врачи на пенсии.

И однажды, в этом провинциальном раю случается непредвиденное, и даже местами страшное событие…

Череда интриг, курьезных совпадений, путаниц и недоразумений – это далеко не все, что ждет всех, кто решиться посетить Дом семейки Краузе! Поверьте, это будет страшно весело!

Да и сам Дом не так прост как кажется…