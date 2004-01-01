Премьера второй перфолекции по Достоевскому

Село Степанчиково и его обитатели

В Центре современного искусства в рамках Года Достоевского пройдет премьера авангардной лекции по повести классика «Село Степанчиково и его обитатели».

«Село Степанчиково» - один из менее известных шедевров Достоевского, созданных в тяжелые годы ссылки. Это комическая повесть, богатая удивительным своеобразным юмором, тонкими и глубокими отсылками.

«Село Степанчиково» явило миру безжалостную пародию на Гоголя времен «Переписки с друзьями» и жестокое в своей дотошности исследование невыносимости провинциального быта, а спустя годы вдохновило Станиславского поставить одноименный спектакль.

«Красавец Фалалей» и «Вопли Видоплясова», «русский Тартюф» и «сказки про белого бычка» — все это «Село Степанчиково».

Об истории создания и изучения повести расскажет научная часть перфолекции, содержащая оригинальное исследование филолога, специалиста по творчеству Достоевского Ивана Чернышова.

Зрелищная часть будет включать видеоарт и актерские этюды от «Арктического театра» и живую музыку мурманского оркестра экспериментального авангарда «The Colourful Pictures».

В перфолекции примут участие танцевальные коллективы Мурманска «Roots Up» и «Cheesy8», автор и исполнитель Павел Рожков. Формат авангардной лекции позволит погрузиться в атмосферу классического произведения в новом прочтении, полностью обоснованном научно и верным Достоевскому как по духу, так и по букве.

Первая перфолекция по Достоевскому «Двойник. Двойник» была показана в Центре современного искусства в феврале.