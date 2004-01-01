Сделаны из Никеля

Арт-резиденция «Никель» – самая северная в России. Она проводится на базе Центра социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» с 2018 года. Дважды в год Никель становится точкой притяжения для художников в сфере современного искусства.

Проект арт-объектов из шлака родился во время резиденции «Полярный день» в 2021 году. «В окрестностях Никеля я увидел черные горы – это шлак от производства никеля. Выглядит впечатляюще, похож на черный вулканический песок, мне захотелось с ним поработать, и я начал экспериментировать», – говорит художник Александр Хромых.

Это выставка-эксперимент, где художник пробует совмещать, смешивать, внедрять различные материалы и формы со шлаком – бронзу, керамику, гипс, бетон, силикон.

Центральное место в экспозиции занимают скульптуры форм, то есть техническая форма скульптуры стала самой скульптурой и приобрела новые качества в новом материале. Форма таит в себе нечто нераскрытое, еще не материализованное в реальности, несет в себе загадку. Экспозицию дополняет мелкая пластика, в том числе и различные артефакты, исполненные в керамике и бронзе.

Работы, подготовленные для выставки, будут представлены впервые, кроме одного портрета, с которого художник начал работу с этим интересным и загадочным материалом.

Проект реализован АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норильский никель» и администрации Печенгского муниципального округа.