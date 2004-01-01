Сделано в Западной Азии

Имя Фазиля Искандера, классика абхазской литературы, хорошо известно уже третьему поколению читателей. Дебютировав с поэтическим сборником «Горные тропы», он продолжил творчество плутовским романом «Сандро из Чегема», навсегда закрепился на сатирическом Олимпе с «Кроликами и удавами», «Тринадцатым подвигом Геракла» и многими другими замечательными книгами. Помимо произведений Искандера на выставке представлены книги Дмитрия Гулиа, а также его сына Георгия.

Литературу Грузии невозможно вообразить без Шота Руставели – автора «Рыцаря в тигровой шкуре», без стихов Галактиона и Тициана Табидзе. На выставке читатели найдут романы Чабуа Амирэджиби «Гора Мборгали» о воспоминаниях политзаключенного, «Дата Туташхиа» о проблемах нравственного выбора.

Турецкая литература – это не только лауреат Нобелевской премии Орхан Памук. На выставке представлен Решат Нури Гюнтекин со знаменитой книгой «Королек – птичка певчая», поэт Назым Хикмет, Али Сабахаттин, Самим Коджагёз, прозаик и драматург Азиз Несин.

Творчество лауреата Нобелевской премии Шмуэля Агнона настолько уважаемо в Израиле, что его портрет был помещен на банкноту в 50 шекелей, а подле дома расположилась табличка – «Соблюдайте тишину! Агнон работает». Книги писателя, глубоко национальные – «В сердцевине морей», «Путник, зашедший переночевать», «До сих пор», вошли в сокровищницу израильской литературы. Романы его современника Амоса Оза «Мой Михаэль», «Повесть о любви и тьме», «Иуда» затрагивают сложные вопросы отношений между людьми, государствами, религиями. Гораздо более молодой Этгар Керет представляет жанр короткой прозы, а Батья Гур, автор «Убийства в кибуце» - классический детектив.

Кипрская литература создавалась на греческом, турецком и армянском языках, а также на местном диалекте. Некоторые бытописательские и социальные произведения за авторством Зафириу, Грекоса, Николаидиса и других, вошли в сборник «На земле Афродиты». Судьбе воина, героя-победителя, и в мирное время готового ринуться в бой за правое дело, посвящен роман «И никто не обнял солдата...» Шушаника Вартаняна, а надежде на светлое будущее – «В ожидании весны» Ованеса Азнауряна.