Сделано в Западной Азии
На выставке представлены художественные произведения авторов Абхазии, Армении, Грузии, Израиля, Кипра, Турции
На выставке представлены художественные произведения авторов Абхазии, Армении, Грузии, Израиля, Кипра, Турции
Имя Фазиля Искандера, классика абхазской литературы, хорошо известно уже третьему поколению читателей. Дебютировав с поэтическим сборником «Горные тропы», он продолжил творчество плутовским романом «Сандро из Чегема», навсегда закрепился на сатирическом Олимпе с «Кроликами и удавами», «Тринадцатым подвигом Геракла» и многими другими замечательными книгами. Помимо произведений Искандера на выставке представлены книги Дмитрия Гулиа, а также его сына Георгия.
Литературу Грузии невозможно вообразить без Шота Руставели – автора «Рыцаря в тигровой шкуре», без стихов Галактиона и Тициана Табидзе. На выставке читатели найдут романы Чабуа Амирэджиби «Гора Мборгали» о воспоминаниях политзаключенного, «Дата Туташхиа» о проблемах нравственного выбора.
Турецкая литература – это не только лауреат Нобелевской премии Орхан Памук. На выставке представлен Решат Нури Гюнтекин со знаменитой книгой «Королек – птичка певчая», поэт Назым Хикмет, Али Сабахаттин, Самим Коджагёз, прозаик и драматург Азиз Несин.
Творчество лауреата Нобелевской премии Шмуэля Агнона настолько уважаемо в Израиле, что его портрет был помещен на банкноту в 50 шекелей, а подле дома расположилась табличка – «Соблюдайте тишину! Агнон работает». Книги писателя, глубоко национальные – «В сердцевине морей», «Путник, зашедший переночевать», «До сих пор», вошли в сокровищницу израильской литературы. Романы его современника Амоса Оза «Мой Михаэль», «Повесть о любви и тьме», «Иуда» затрагивают сложные вопросы отношений между людьми, государствами, религиями. Гораздо более молодой Этгар Керет представляет жанр короткой прозы, а Батья Гур, автор «Убийства в кибуце» - классический детектив.
Кипрская литература создавалась на греческом, турецком и армянском языках, а также на местном диалекте. Некоторые бытописательские и социальные произведения за авторством Зафириу, Грекоса, Николаидиса и других, вошли в сборник «На земле Афродиты». Судьбе воина, героя-победителя, и в мирное время готового ринуться в бой за правое дело, посвящен роман «И никто не обнял солдата...» Шушаника Вартаняна, а надежде на светлое будущее – «В ожидании весны» Ованеса Азнауряна.
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея
Выставка книг Конан Дойла разных лет