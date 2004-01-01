Сделано в... Англии
Первая выставка годового цикла «Сделано в…» представляет лучшее из литературы Англии
Первая выставка годового цикла «Сделано в…» представляет лучшее из литературы Англии
Невозможно перечислить все богатство английской литературы. Среди самых знаменитых книг – произведения Уильяма Шекспира и Чарльза Диккенса, Мэри Шелли и Вальтера Скотта, Оскара Уайльда и Уильяма Теккерея, Редьярда Киплинга и Бернарда Шоу, Роберта Стивенсона и Джона Голсуорси. Далеко не только «женские» произведения сестер Бронте и Джейн Остин, Вирджинии Вулф и Дафны Дюморье. Недетские детские книги Льюиса Кэррола и Алана Милна, Джона Толкина и Клайва Льюиса. Фантастика Герберта Уэллса, Артура Кларка, Дугласа Адамса, антиутопии Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, детективы Артура Конан Дойля, Гилберта Кита Честертона и Агаты Кристи...
А что выделяют критики и читатели среди лучших современных английских романов?
В книге «Белые зубы» Зэди Смит встречаются представители трех разных культур, которых сплотили общие проблемы и беды, однако роман оптимистичен.
«Искупление» Иэна Макьюэна – история о том, как девочка, мечтающая о карьере писательницы, разрушила счастье старшей сестры своими фантазиями.
Уроженец Японии, получивший образование в Великобритании, Кадзуо Исигуро награжден Нобелевской премией по литературе за то, что «в романах огромной эмоциональной силы раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».
Эти слова относятся и к роману «Не отпускай меня».
«Детская книга» Антонии Сьюзен Байетт, несмотря на заголовок, книга вполне взрослая. Просто главная героиня, детская писательница Олив, сочиняет сказки для своих детей, а повороты ее судьбы напоминают фольклорные сюжеты.
Действие исторического романа «Вулфхолл» («Волчий зал») Хилари Мантел разворачивается на закате правления Генриха VIII.
Кейт Аткинсон знаменита своими детективными романами о Джексоне Броуди, но ей принадлежат и произведения «большой прозы» – диптих «Жизнь после жизни» и «Боги среди людей».
«Мистер Холмс» Митча Каллина – глубокий и трогательный роман о старении, одиночестве, памяти и единении с людьми. В слабеющей памяти рационалиста прошлое и настоящее, реальность и вымысел сплелись в причудливый узор, заставив его пересмотреть прежние взгляды и вспомнить единственную любовь.
А еще вас ждут книги Тома Стоппарда и Питера Аккройда,Джулиана Барнса и Нила Геймана, Стивена Фрая и Хелен Филдинг.
Выставка из цикла «Старые открытки»
Первая выставка из цикла под названием «Занимательно о …»