Сделано в... Англии

Невозможно перечислить все богатство английской литературы. Среди самых знаменитых книг – произведения Уильяма Шекспира и Чарльза Диккенса, Мэри Шелли и Вальтера Скотта, Оскара Уайльда и Уильяма Теккерея, Редьярда Киплинга и Бернарда Шоу, Роберта Стивенсона и Джона Голсуорси. Далеко не только «женские» произведения сестер Бронте и Джейн Остин, Вирджинии Вулф и Дафны Дюморье. Недетские детские книги Льюиса Кэррола и Алана Милна, Джона Толкина и Клайва Льюиса. Фантастика Герберта Уэллса, Артура Кларка, Дугласа Адамса, антиутопии Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, детективы Артура Конан Дойля, Гилберта Кита Честертона и Агаты Кристи...

А что выделяют критики и читатели среди лучших современных английских романов?

В книге «Белые зубы» Зэди Смит встречаются представители трех разных культур, которых сплотили общие проблемы и беды, однако роман оптимистичен.

«Искупление» Иэна Макьюэна – история о том, как девочка, мечтающая о карьере писательницы, разрушила счастье старшей сестры своими фантазиями.

Уроженец Японии, получивший образование в Великобритании, Кадзуо Исигуро награжден Нобелевской премией по литературе за то, что «в романах огромной эмоциональной силы раскрыл пропасть, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

Эти слова относятся и к роману «Не отпускай меня».

«Детская книга» Антонии Сьюзен Байетт, несмотря на заголовок, книга вполне взрослая. Просто главная героиня, детская писательница Олив, сочиняет сказки для своих детей, а повороты ее судьбы напоминают фольклорные сюжеты.

Действие исторического романа «Вулфхолл» («Волчий зал») Хилари Мантел разворачивается на закате правления Генриха VIII.

Кейт Аткинсон знаменита своими детективными романами о Джексоне Броуди, но ей принадлежат и произведения «большой прозы» – диптих «Жизнь после жизни» и «Боги среди людей».

«Мистер Холмс» Митча Каллина – глубокий и трогательный роман о старении, одиночестве, памяти и единении с людьми. В слабеющей памяти рационалиста прошлое и настоящее, реальность и вымысел сплелись в причудливый узор, заставив его пересмотреть прежние взгляды и вспомнить единственную любовь.

А еще вас ждут книги Тома Стоппарда и Питера Аккройда,Джулиана Барнса и Нила Геймана, Стивена Фрая и Хелен Филдинг.