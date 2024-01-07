Произведение немецкого сказочника Гофмана давно сроднилось с музыкой Чайковского. Уже 120 лет балет «Щелкунчик» волнует сердца зрителей. Путешествие Мари и Щелкунчика по сказочной стране, битва с Мышиным Королём и счастливый финал — это атмосфера зимних чудес, такая любимая и знакомая всем.



Зрителей ждут незабываемые персонажи, великолепные костюмы, захватывающее действие и, конечно, невероятная музыка.



Балет будет в радость и самым юным зрителям. Ведь «Щелкунчик» — прекрасная Рождественская история, полная волшебства, приключений и романтики. А сюжет такой же светлый и вдохновляющий, как ожидание самого Нового года.



Сюжет:

Рождественские праздники полны ожиданий и предвкушения чуда. В доме Штальбаумов гости. Дети получили подарки и радуются кукольному представлению мастера Дроссельмейера. Мари, дочь Штальбаумов, выбрала среди игрушек Щелкунчика, который никому не понравился. Праздник сменила ночная тишина, и с ней пришло волшебство. Летучие мыши во главе со своим Королем пробрались в комнату девочки, и тут всё оживает – куклы, ёлка, солдатики и Щелкунчик. В бою с Королем Мышей Щелкунчик чуть не погибает, но его спасает смелая Мари. И тут вместо куклы перед ней возникает Принц Щелкунчик. Вместе они отправляются в королевство Конфетюренбург, где их ждет Фея Драже и друзья, ожившие куклы. Царство сладостей, сбывшихся мечтаний и чудес открыто для них и радостно приветствует юных влюбленных.



Сделайте подарок своей семье — купите билет на балет!