«Русский национальный классический балет» представляет сказочный балет для детей и взрослых в двух действиях «Щелкунчик». Сольные партии исполнят артисты Большого государственного академического театра России и Музыкального академического театра имени К. С. Станиславского и В. С. Немировича-Данченко.

Произведение немецкого сказочника Гофмана давно сроднилось с музыкой Чайковского. Уже 127 лет прошло с тех пор, как балет "Щелкунчик" поставлен впервые. Путешествие девочки Мари и Щелкунчика по сказочной стране, столкновение со злым мышиным королем и счастливый финал театралы готовы пересматривать вновь и вновь.

Зрителей ждут великолепные костюмы, массовые сцены, захватывающие действия и, конечно же, потрясающая музыка.

Балет "Щелкунчик" будет в радость не только страстным балетоманам, но и самым маленьким зрителям. Потому как "Щелкунчик" - это прекрасная Рождественская история о любви, сказка, по которой тоскуют взрослые. А сюжет в нем такой же светлый и радостный, как ожидание самого Нового года!

Подарите себе и близким отличное новогоднее и рождественское настроение!

Продолжительность - 120 минут (антракт)