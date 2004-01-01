Московский Театр кукол «Котофей»

Автор: Оскар Уайльд

Режиссер-постановщик: Филипп Бородин

Художник-постановщик: Наталья Ряузова

Композитор: Вольвганг Моцарт

Художник по свету: Владимир Курзанов

Художник-конструктор: Валерий Скачков

Художники-бутафоры: Валерий Скачков, Наталья Ряузова

Спектакль по одноимённой сказке Оскара Уайльда «Счастливый принц». Притча о любви, рассказанная в куклах. История о статуе Принца и Ласточке. О полете физическом и духовном. О любви – такой разной, не всегда осязаемой, облекаемой в слова, о любви созидающей, разрушающей, жертвенной и жертвующей. О любви, которая, забрав у тебя все, может одарить во сто крат. О любви разной, как и все мы. На сцене два человека расскажут, как в одном городе случилось то, что случилось. На сцене два человека расскажут о том, что случилось в одном городе, когда маленькая Ласточка не улетела с другими птицами на юг.

Московский театр кукол «Котофей» – это передвижной театр кукол на колесах, едет куда хочет и играет свои спектакли, самостоятельно заявил о себе в 1999 году. В своих спектаклях театр использует классические виды кукол – перчаточные, марионетки, тростевые, а также планшетные, и в том числе, разные модификации кукол. Для театра очень важно из потока жизненных впечатлений точно выбрать свой материал и стремиться идти по собственному пути, может быть, поэтому зрители тепло принимают работы театра.

В спектакле заняты: Мария Овчаренко, Александр Мудряк

Продолжительность: 40 минут