Бухгалтер, экономист, учредитель благотворительного фонда помощи "Моя вера", член общественной организации "Опора России" Вера Крылова, известная под творческим псевдонимом VERS, родилась в Мурманске.

Псевдоним VERS - акроним двух инициалов детей автора: Вер (Вероника) и С (Савелий).

Рисовать начала не так давно, в 2019 году. Сначала обучалась сама, по онлайн - мастер-классам. В 2021 году прошла обучение у московского художника-декоратора Е. Савицкой. В этом же году начала брать уроки по рисунку и живописи у Заслуженного художника РФ Анатолия Александровича Сергиенко.

Работы Веры - это взрыв цвета, эмоций и впечатлений, закруженные в вихре символов и метафор. Её удивительно яркие, открытые, порой недосказанные образы - бесконечный гимн любви.

На её картинах вещи и люди предстают как в традиционном своём виде, так и с совершенно иного ракурса, который может быть понятен и виден только истинному художнику.

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