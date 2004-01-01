Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей».К 30-летию создания Академии. Из собрания музея!



Еще в 1994 году было создано это творческое объединение для талантливых личностей. Согласно тезисам авторов Академии Бессмертных Художников, она стала опорой для свежих направлений в современном искусстве. Члены сообщества – это живописцы, которые уже достигли признания и обладают своим оригинальным стилем. Также это компетентные критики, которые превосходно разбираются в живописи.



В сообществе есть постоянные члены, количество которых, согласно правилам, не должно превышать 40 участников. Кроме того, тут есть почетные гости и иностранные представители.

В экспозицию войдут работы Феликса Волосенкова, Анатолия Заславского, Наталии Цехомской и других участников Академии.

Торжественное открытие выставки состоится 26 апреля в 17:00. Первый час работы выставки – вход свободный.