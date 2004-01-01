Самый известный сыщик
Выставка книг Конан Дойла разных лет
Выставка книг Конан Дойла разных лет
130 лет назад Джордж Ньюсом, издатель «Strand Magazine», выпустил первый сборник рассказов за авторством Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе – сыщике, которому суждено было стать символом всего детективного жанра. Двенадцать историй – от «Скандала в Богемии» до «Медных бук» - стали истинной классикой, что с честью прошла испытание временем.
На выставке, посвященной этому событию, представлены издания работ Конан Дойла разных лет. Среди книг – произведения о Шерлоке Холмсе на русском языке и языке оригинала, а также работы продолжателей цикла «шерлокиады».
Отдельный раздел выставки рассказывает о жизни самого писателя: семье и детстве; годах, проведенных в колледже Стонихерст; врачебной практике; участии в англо-бурской и Первой мировой войне; увлечении спиритуализмом и многом другом.
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