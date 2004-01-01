Самый известный сыщик

130 лет назад Джордж Ньюсом, издатель «Strand Magazine», выпустил первый сборник рассказов за авторством Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе – сыщике, которому суждено было стать символом всего детективного жанра. Двенадцать историй – от «Скандала в Богемии» до «Медных бук» - стали истинной классикой, что с честью прошла испытание временем.

На выставке, посвященной этому событию, представлены издания работ Конан Дойла разных лет. Среди книг – произведения о Шерлоке Холмсе на русском языке и языке оригинала, а также работы продолжателей цикла «шерлокиады».

Отдельный раздел выставки рассказывает о жизни самого писателя: семье и детстве; годах, проведенных в колледже Стонихерст; врачебной практике; участии в англо-бурской и Первой мировой войне; увлечении спиритуализмом и многом другом.