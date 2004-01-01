Специалисты Территориального отдела истории, культуры и быта Кольских саамов подготовили совершенно особый подарок гостям мероприятия: премьеру музейно-театральной экскурсии «Саамская летопись» (Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, д. 28).

Музейно-театральная экскурсия - это совершенно новый опыт для нашего музея. Экскурсионный рассказ будет дополнен костюмированным представлением, которое поможет нашим гостям погрузиться в удивительный мир верований, мифов, сказаний и легенд саамского народа.

Проект музейно-театральной экскурсии «Саамская летопись» стал возможным благодаря грантовой поддержке, которую оказал нам «Экспертный Центр - Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». Благодаря полученному финансированию удалось закупить костюм саамского шамана и сделать достоверную копию бубна.

В дальнейшем экскурсия войдет в прейскурант услуг музея и будет доступна для всех желающих.