Салют защитникам Отечества!

Жителям и гостям города предложат самостоятельно принять участие в музейных играх, квестах и мастер-классах. Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное!



Юные посетители попробуют свои силы в решении игровых заданий на логику и смекалку. Ребята постарше и их родители познакомятся с сатирическими плакатами «Окна «Полярной правды» времён Великой Отечественной войны, на которых изображены военные будни и подвиги героев. Внимательно изучив изображения и стихи, они с лёгкостью разгадают кроссворд. Все желающие смогут проявить свои творческие способности, приняв участие в тематических мастер-классах!



Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Программа разработана с учётом социальной дистанции и эпидемиологических рекомендаций.



Предварительная запись на мероприятия не требуется.