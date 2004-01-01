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Салют защитникам Отечества!

Культурная программа в Краеведческом музее 

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События: Праздники.

Жителям и гостям города предложат самостоятельно принять участие в музейных играх, квестах и мастер-классах. Здесь каждый сможет найти для себя что-то интересное!

Юные посетители попробуют свои силы в решении игровых заданий на логику и смекалку. Ребята постарше и их родители познакомятся с сатирическими плакатами «Окна «Полярной правды» времён Великой Отечественной войны, на которых изображены военные будни и подвиги героев. Внимательно изучив изображения и стихи, они с лёгкостью разгадают кроссворд. Все желающие смогут проявить свои творческие способности, приняв участие в тематических мастер-классах!

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Программа разработана с учётом социальной дистанции и эпидемиологических рекомендаций.

Предварительная запись на мероприятия не требуется.

Краеведческий музей
26 февраля
11:00 - 17:00

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