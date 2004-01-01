Саквояж с чудесами

Выставка приглашает отправиться в новый, неизведанный мир, навстречу приключениям. Юных читателей ждут встречи с героями книг Марка Твена, Астрид Линдгрен, Николая Носова.

Расскажем подробнее об одной книге. В доброй и мудрой сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» знаменитой шведской писательницы Сельмы Лагерлёф говорится о мальчике Нильсе, которому однажды повстречался лесной гном. С этого и начинаются невероятные, полные опасностей и испытаний приключения Нильса в компании стаи гусей. Вместе им предстоит преодолеть немало трудностей на пути в чудесную Лапландию, и Нильс узнает, что такое настоящая дружба, сопереживание, как большой может быть маленьким, а маленький – по-настоящему большим. Интересно, что изначально книга задумывалась как увлекательное пособие по географии Швеции в литературной форме для учеников первого класса.