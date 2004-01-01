Саквояж доктора Чехова

Все развивается на фоне диалога у станционного буфета между доктором и буфетчиком. Они говорят, наблюдают за жизнью вокруг. Здесь, на вокзале, люди пребывают в остром состоянии встреч и разлук, у каждого героя своя судьба и история, своя проблема, которую, как багаж носят с собой. Потому всякий рассказ и будет появляться из коробок и чемоданов. Множество цитат и персонажей сменяют друг друга, создавая единое полотно, дух времени и настроение. Чеховское настроение безнадёги в попытке лучшей жизни, которое разрешается абсолютным освобождением в переходе в другой мир. И сам вокзал оказывается лишь залом ожидания этого перехода. А безнадёга сменяется надеждой на хороший, счастливый финал.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Денис Савельев, Валерия Песнева, Иван Песнев, Николай Мирошниченко, Лилия Федосенко, Тамара Лашина.