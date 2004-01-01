Вышивка — вид народного искусства, где из незатейливых стежков посредством нитки и иголки создаётся произведение, сравнимое с живописным полотном. Такая вышитая картина получается при условии трудоёмкого и длительного процесса изготовления, а также прекрасного художественного вкуса. Все это безусловно существует в характере замечательного мастера, талантливой вышивальщицы, участницы члена клуба любителей вышивки «Северяночка» – Мызниковой Лидии Алексеевны.

«С любовью к вышивке» — это итог тридцатилетней работы автора, где представлены работы разных лет: первые шаги в мир старинного ремесла и созданные совсем недавно. Ведь вышивка для автора — это не только потребность души, но и желание выразить свое восхищение окружающей красотой, а без любви к своему делу не получилось бы такой потрясающей выставки!