Зрителей ждет настоящий марафон от резидентов Центра:

Стихи

Кино

Арт

Танец.

В программе фестиваля:

15.00 – «Июньский перепляс»: танцевальные битвы в стилях хип-хоп и брейкинг.

18.00 - Открытие выставки Марины Таран «2020»

19.00 - Поэтический час с участием молодых поэтов Мурманска

В течение часа молодые артисты будут декламировать стихотворения собственного сочинения. Среди заявленных артистов Анастасия Сорокина, Анна Мацкевич, Кира Озерская - участницы формата «Поэзия 4D» и конкурсов женской поэзии, проводимых в Мурманской

области. Анастасия и Кира - авторы проектов «Поэзия этого дня» и «Север объединяет», журнала «Когтеточка». А также Иван Чернышов - писатель, поэт, руководитель творческого объединения «Полярный день» и руководитель проекта «Школа критики». К ним присоединятся молодые поэты, участники поэтического объединения «Чердачный мотылёк». Фестиваль СКАТ - первое мероприятие подобного формата для Центра современного искусства.

20.00 - Специальный кинопоказ в рамках проекта «Киноклуб»