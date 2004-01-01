С.К.А.Т
Закрытие высокого сезона Центра современного искусства
Закрытие высокого сезона Центра современного искусства
Зрителей ждет настоящий марафон от резидентов Центра:
В программе фестиваля:
15.00 – «Июньский перепляс»: танцевальные битвы в стилях хип-хоп и брейкинг.
18.00 - Открытие выставки Марины Таран «2020»
19.00 - Поэтический час с участием молодых поэтов Мурманска
В течение часа молодые артисты будут декламировать стихотворения собственного сочинения. Среди заявленных артистов Анастасия Сорокина, Анна Мацкевич, Кира Озерская - участницы формата «Поэзия 4D» и конкурсов женской поэзии, проводимых в Мурманской
области. Анастасия и Кира - авторы проектов «Поэзия этого дня» и «Север объединяет», журнала «Когтеточка». А также Иван Чернышов - писатель, поэт, руководитель творческого объединения «Полярный день» и руководитель проекта «Школа критики». К ним присоединятся молодые поэты, участники поэтического объединения «Чердачный мотылёк». Фестиваль СКАТ - первое мероприятие подобного формата для Центра современного искусства.
20.00 - Специальный кинопоказ в рамках проекта «Киноклуб»