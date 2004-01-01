С думой о Есенине

Первый в нашей стране школьный музей Сергея Есенина был основан 5 октября 1971 года. Размещался он в поселке Росляково Мурманской области, в средней школе №3, в кабинете литературы и назывался просто «Есенинская комната». В 1985 году ему был присвоен официальный статус общественного и выдан паспорт. Название стало звучать так: «Школьный литературный музей «Есенинская комната».



В год 25-летия музея школьники и его бессменный руководитель, учитель русского языка и литературы, искусствовед Валентина Евгеньевна Кузнецова, на совместном совете решили основные фонды своего школьного музея подарить Мурманску. 11 октября 1996 года состоялась официальная церемония передачи фондов Есенинского музея Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. На открытие музея приехали есенинцы разных поколений из Росляково, Североморска, Мурманска, Москвы и Ленинграда, а также гости из Башкортостана, Украины, сотрудники Государственного музея-заповедника в Константиново.

За все время существования музея часть экспонатов из его обширных фондов покидали его стены лишь единожды - для экспонирования в Мурманском областном художественном музее на выставке "Друзей моих чудесные дары".



В этом году музей отмечает свое 50-летие и, совместно с Выставочным залом города Мурманска, подготовил экспозицию, в которую вошли три уникальные коллекции: «Образ Сергея Есенина в экслибрисе», «Почтовая Есениниана», «Сверяем время по Есенину» (коллекция календарей по есенинской теме).