Мурманск – рыбная столица. Старожилы Кольского края помнят, как в порт Мурманска приходили суда, полные улова, как шумели стройки, и как на Север приезжали новые жители из разных уголков великой страны. А сейчас в городе стало тише, будто с косяком рыбы стали покидать Заполярье и люди.

Мурманская художница и дизайнер Наталья Романенко предлагает поразмышлять: что, если происходящее в морских глубинах – это отражение человеческой жизни на суше.

Помогут в этом инсталляция и художественные работы. Вы погрузитесь в мир рыб, прочувствуете движение от света к тьме. Атмосферу дополнят видео-арты фотохудожников Вениамина Курочкина и Юрия Таралова. Музыкальное сопровождение в стиле «эмбиент» написал композитор Илья Symphocat. В программе авторская экскурсия от Натальи Романенко.