159293

Рыбов

Выставка мурманской художницы и дизайнера Натальи Романенко

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Мурманск – рыбная столица. Старожилы Кольского края помнят, как в порт Мурманска приходили суда, полные улова, как шумели стройки, и как на Север приезжали новые жители из разных уголков великой страны. А сейчас в городе стало тише, будто с косяком рыбы стали покидать Заполярье и люди.
Мурманская художница и дизайнер Наталья Романенко предлагает поразмышлять: что, если происходящее в морских глубинах – это отражение человеческой жизни на суше.
Помогут в этом инсталляция и художественные работы. Вы погрузитесь в мир рыб, прочувствуете движение от света к тьме. Атмосферу дополнят видео-арты фотохудожников Вениамина Курочкина и Юрия Таралова. Музыкальное сопровождение в стиле «эмбиент» написал композитор Илья Symphocat. В программе авторская экскурсия от Натальи Романенко.

21А - Центр современного искусства
c 19 июня по 19 июля
19 июня
17:00 (Открытие)

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?