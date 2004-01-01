Рыбов
Выставка мурманской художницы и дизайнера Натальи Романенко
Выставка мурманской художницы и дизайнера Натальи Романенко
Мурманск – рыбная столица. Старожилы Кольского края помнят, как в порт Мурманска приходили суда, полные улова, как шумели стройки, и как на Север приезжали новые жители из разных уголков великой страны. А сейчас в городе стало тише, будто с косяком рыбы стали покидать Заполярье и люди.
Мурманская художница и дизайнер Наталья Романенко предлагает поразмышлять: что, если происходящее в морских глубинах – это отражение человеческой жизни на суше.
Помогут в этом инсталляция и художественные работы. Вы погрузитесь в мир рыб, прочувствуете движение от света к тьме. Атмосферу дополнят видео-арты фотохудожников Вениамина Курочкина и Юрия Таралова. Музыкальное сопровождение в стиле «эмбиент» написал композитор Илья Symphocat. В программе авторская экскурсия от Натальи Романенко.
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