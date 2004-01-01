Рыбалка – дело клеевое!

День рыбака в России официально отмечается с 1980 года, во второе воскресенье июля. Сегодня ловля рыбы представляет собой одно из самых распространенных увлечений во всем мире. Для одних - это хобби, для других – неотъемлемая часть жизни.

Первый раздел выставки посвящён особенностям отдельных промысловых видов рыб и рыбоводству в естественных водоёмах. Читатель найдёт здесь литературу, освещающую вопросы технологии переработки рыбы, различных подходов к понятию качества свежей и переработанной рыбной продукции. Начинающим рыболовам пригодятся книги с советами бывалых рыбаков.

Особую часть выставки составляет кулинарный раздел, где читатели смогут познакомиться с рецептами вкусных и полезных блюд из самых разных видов рыбы и морепродуктов. В книге И. Серовой «Рыба и морепродукты» вы найдете множество рецептов блюд из разнообразных даров моря. Ещё один раздел выставки посвящён замечательной профессии рыбака.

Любителей - рыболовов заинтересуют книги Н. Артемьевой «Охота. Рыбалка» и А. Антонова «Большая новейшая энциклопедия рыбалки». В них вы найдете всю необходимую информацию для рыбалки и организации рыболовного процесса.

Новое издание Алексея Гусева «Диалоги о рыбалке : от Я до А» - это результат творчества людей, которые в течение двадцати лет работали над телепроектом «Диалоги о рыбалке». Всё, что осталось за кадром, всё, что не вошло в телепрограммы, теперь можно найти на страницах этой книги. Более 2500 фотографий дополняют остроумные тексты.

На выставке также представлены самые популярные журналы: «Русская рыба: вчера, сегодня, завтра», «Рыбное хозяйство», «Рыбоводство и рыбное хозяйство», «Рыбопродукты», «Спортивное рыболовство», «Охота и рыбалка».