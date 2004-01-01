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Русское искусство с ХVII по ХХI век

Постоянная экспозиция мурманского художественного музея

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События: Выставки.

Хотите получить представление об истории становления русского изобразительного искусства? Узнать, что такое «марина» и как развивались жанры портрета, пейзажа, натюрморта и другие? Чем отличается манера живописи в 18 веке от исполнения полотен 20 столетия? Что объединяет работы Александра Дейнеки и панно византийских мозаичистов?

Вы ответили на большинство вопросов утвердительно? Тогда ждем вас на экскурсии в главном здании Мурманского областного художественного музея .

Художественный музей
c 1 января по 31 декабря

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