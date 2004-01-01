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Русский импрессионизм

Мастер-класс в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»

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События: Выставки.

Приглашаем на мастер-класс «Русский импрессионизм», на котором каждый гость музея создаст свой живописный этюд по впечатлениям от работ русских импрессионистов!

Также на встрече вы узнаете о том, что такое импрессионизм, об особенностях русского импрессионизма, о технике наложения красок на холст, и об особенностях масляной живописи!

Цены

300 руб.

Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58

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