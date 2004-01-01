Приглашаем на мастер-класс «Русский импрессионизм», на котором каждый гость музея создаст свой живописный этюд по впечатлениям от работ русских импрессионистов!

Также на встрече вы узнаете о том, что такое импрессионизм, об особенностях русского импрессионизма, о технике наложения красок на холст, и об особенностях масляной живописи!