Русский импрессионизм
Мастер-класс в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»
Мастер-класс в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»
Приглашаем на мастер-класс «Русский импрессионизм», на котором каждый гость музея создаст свой живописный этюд по впечатлениям от работ русских импрессионистов!
Также на встрече вы узнаете о том, что такое импрессионизм, об особенностях русского импрессионизма, о технике наложения красок на холст, и об особенностях масляной живописи!
300 руб.
Информация и предварительная запись по телефонам: (815 2) 99-43-57 и (815 2) 99-43-58
Выставка из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова
Выставка произведенияй Ирины Музыриной, Сергея Киселева и Евгения Гиндпера