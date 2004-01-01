Если вы хотите подтянуть свой русский, то рекомендуем современные таблицы «От фонетики до синтаксиса».

Книга Юлии Андреевой «Русский без нагрузки» со специальными иллюстрациями научит отличать «вообще» от «в общем», «одеть» от «надеть» и так далее.

Как открыть варежку, зачем менять коней на переправе и кто первый наступил на грабли – читайте в книге Валерия Мокиенко «Почему мы так говорим?»

Для борцов за чистоту родной речи рекомендуем «Большую книгу о любимом русском» Полины Масалыгиной. Это яркое издание обязательно захочется почитать и взрослым, и детям.

На выставке представлены увлекательные книги о происхождении фамилий, загадках и этимологии русских слов, а также журналы «Русский язык в школе», «Русская речь», «Русская словесность».