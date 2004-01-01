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Рождение столицы Заполярья

Пешеходная экскурсия в рамках проекта «Мой мачтовый город»

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События: Экскурсии.

Гости экскурсии посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Экскурсантам расскажут, как застраивался город в 1920-1930-х гг., как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города.

Пункт сбора группы - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3). Время проведения мероприятия - 40 минут.

Цены

Билеты можно приобрести в кассе музея или на сайте.

Количество билетов ограничено. Посещение только по предварительной записи, звонить по телефону: 99-44-58.

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