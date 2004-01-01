Рождение столицы Заполярья

Гости экскурсии посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Экскурсантам расскажут, как застраивался город в 1920-1930-х гг., как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города.

Пункт сбора группы - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (ул. Пушкинская, д. 3). Время проведения мероприятия - 40 минут.

Билеты можно приобрести в кассе музея или на сайте.