Стив Джобс писал, что творческие люди часто чувствуют себя немного виноватыми. Почему? Рождение идеи, креатив — это проявление природного таланта или технология? Что об этом говорит наука и можно ли развивать в себе творческий потенциал, расскажет специальный гость ИЦАЭ Мурманска - Максим Гревцев, программный директор сети Информационных центров. Закономерности нашего мышления, кейсы из мира бизнеса и искусства, а главное - индивидуальные и групповые творческие задания — всё это ждёт гостей телемоста.



«Рождённый ползать летать не может» - казалось бы, сложно поспорить со словами советского классика, но несколько сотен миллионов лет назад насекомые поступили совсем иначе и начали осваивать воздушное пространство.

Каким образом происходило рождение полёта, как развивалось это умение у насекомых и что будет, если они вдруг потеряют крылья, объяснит Илья Гомыранов – биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке».



В бескрайних просторах космоса происходит активный процесс звёздообразования. Млечный Путь – всего лишь одна из миллиардов галактик, составляющих Вселенную. Как зарождаются галактики? Почему их структура со временем меняется? Какими методами исследуются галактики, находящиеся по соседству или далеко от нас? На эти и многие другие вопросы ответит Владимир Корчагин, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета.



Телемост «Рождение» состоится на площадке Информационного центра по атомной энергии Мурманска на атомном ледоколе «Ленин»!