Рождение
Научный телемост Информационных центров по атомной энергии Мурманска, Ростова-на-Дону и Саратова
Научный телемост Информационных центров по атомной энергии Мурманска, Ростова-на-Дону и Саратова
Стив Джобс писал, что творческие люди часто чувствуют себя немного виноватыми. Почему? Рождение идеи, креатив — это проявление природного таланта или технология? Что об этом говорит наука и можно ли развивать в себе творческий потенциал, расскажет специальный гость ИЦАЭ Мурманска - Максим Гревцев, программный директор сети Информационных центров. Закономерности нашего мышления, кейсы из мира бизнеса и искусства, а главное - индивидуальные и групповые творческие задания — всё это ждёт гостей телемоста.
«Рождённый ползать летать не может» - казалось бы, сложно поспорить со словами советского классика, но несколько сотен миллионов лет назад насекомые поступили совсем иначе и начали осваивать воздушное пространство.
Каким образом происходило рождение полёта, как развивалось это умение у насекомых и что будет, если они вдруг потеряют крылья, объяснит Илья Гомыранов – биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке».
В бескрайних просторах космоса происходит активный процесс звёздообразования. Млечный Путь – всего лишь одна из миллиардов галактик, составляющих Вселенную. Как зарождаются галактики? Почему их структура со временем меняется? Какими методами исследуются галактики, находящиеся по соседству или далеко от нас? На эти и многие другие вопросы ответит Владимир Корчагин, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета.
Телемост «Рождение» состоится на площадке Информационного центра по атомной энергии Мурманска на атомном ледоколе «Ленин»!
Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке