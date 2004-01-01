Фестиваль «Рост» — это международный Арктический фестиваль паблик-арта. Первые два года фестиваль проходил в историческом, но отдаленном от центра города районе Мурманска — Росте. Локацией фестиваля в 2023 году стал самый длинный дом в России, находящийся в Первомайском районе



За три года работы в рамках фестиваля созданы 43 монументальные росписи, в 2024 году на территории самого длинного дома в России появятся ещё 10 росписей и 2 мозаики от художников из 9 городов России.

Место проведения: улица Беринга, 4