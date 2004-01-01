158914

Роспись фарфоровой посуды

Мастер-класс по росписи фарфоровой посуды

0
Я иду
Ваша оценка
События: Мастер-класс.

Предлагаем расписать фарфоровую чашечку или блюдечко. Сюжет рисунка, композицию, вы выбираете самостоятельно. Если необходимо, то сделаете эскиз рисунка на бумаге, а потом перенесёте его на фарфор. Даже если вы не обладаете художественными способностями, наши сотрудники помогут создать свой неповторимый рисунок на фарфоре.

Перед практической частью мероприятия мы познакомим вас с историей и тайнами фарфора.

Цены

Стоимость – 300 рублей

Предварительная запись обязательна: 99-43-57, 99-43-58

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?