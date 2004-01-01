Роспись фарфоровой посуды
Мастер-класс по росписи фарфоровой посуды
Мастер-класс по росписи фарфоровой посуды
Предлагаем расписать фарфоровую чашечку или блюдечко. Сюжет рисунка, композицию, вы выбираете самостоятельно. Если необходимо, то сделаете эскиз рисунка на бумаге, а потом перенесёте его на фарфор. Даже если вы не обладаете художественными способностями, наши сотрудники помогут создать свой неповторимый рисунок на фарфоре.
Перед практической частью мероприятия мы познакомим вас с историей и тайнами фарфора.
Стоимость – 300 рублей
Предварительная запись обязательна: 99-43-57, 99-43-58