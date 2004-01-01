31 июля и 1 августа в 17:00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2 этаж) состоится мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды» в рамках выставки «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций».

В продолжение разговора о фарфоре подробнее остановимся на росписи и палитре. Например, визитная карточка чешских и немецких мастеров – розовый фарфор, украшенный цветочными рисунками и позолотой.

Но синий цвет – традиционный для фарфора. Первоначально для росписи использовался только один пигмент на основе кобальта. Палитра красок расширялась, а синие узоры остались классикой. Достоянием российских мастеров стала гжель. Этот традиционный декор сохраняет фольклорность и вместе с тем демонстрирует изысканность, поэтому не выходит из моды. В ХХ веке именно отечественные специалисты осмелились выполнить бело-синий орнамент не витиеватым, а строгим и геометричным, придав ему новое звучание.

Самый древний и ценный способ нанесения рисунка – это, конечно, ручная роспись. Приходите на обзорную экскурсию по выставке фарфоровой пластики и попробуйте расписать чайную пару так, как этого требует Ваша фантазия.